Rapina, detenzione per spaccio, danneggiamento e oltraggio: 3 arresti

Polizia di Novara: tre arresti, questo il bilancio della serata di venerdì 28 ottobre. Il primo a finire nella rete degli agenti della squadra volante è stato un cittadino marocchino di 19 anni resosi responsabile di rapina in zona stazione.

Nello specifico, un giovane di 23 anni è stato avvicinato e rapinato in piazza Garibaldi del proprio portafogli da uno straniero insieme ad altra persona rimasta ignota. All’arrivo della volante, nello scompiglio generale, è stato fermato uno degli autori indicato dalla stessa vittima ed immediatamente arrestato. Per riportare alla calma una situazione che stava rischiando di degenerare, gli agenti hanno estratto l’arma ad impulsi elettrici in dotazione a scopo dissuasivo e senza farne un utilizzo completo.

Stessa sorte è toccata anche ad un cittadino egiziano di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Gli agenti, notando strani movimenti di persone sotto i portici di piazza Garibaldi, hanno effettuato controlli a campione interessando anche le attività commerciali. In particolare, un ragazzo si nascondeva all’interno del bagno di una di queste attività ha assunto un atteggiamento particolarmente nervoso che ha indotto gli agenti a perquisirlo. In una scarpa è stato rinvenuto un panetto di hashish da 40 grammi. L’uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

L’ultimo a finire in manette è stato un cittadino tunisino di 42 anni, anch’esso già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è stato richiesto da diversi cittadini per un’animata lite tra più persone in corso Milano in cui l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuta alla assunzione di sostanze alcoliche, ha danneggiato l’autovettura di un testimone, provocato lesioni ad una donna e impugnando un sasso ha minacciato chi gli stava intorno.

Alla vista delle volanti, l’uomo si è rivolto poliziotti con un comportamento violento e con frasi minacciose ed offensive, ha aggredito gli stessi che lo hanno immobilizzato. L’uomo risponderà per i reati di danneggiamento aggravato e minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. All’esito della prima udienza l’arresto è stato convalidati ed è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora.