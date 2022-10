Fermato con documenti greci e smascherato da una app di traduzione

I carabinieri di Verbania hanno arrestato un pregiudicato 42 enne di origini albanesi per detenzione di documenti validi per l’espatrio contraffatti.

Alle ore 20 circa di ieri, mercoledì 26 ottobre, infatti, una pattuglia Radiomobile ha fermato nel centro di Gravellona una vettura di piccola cilindrata condotta da un uomo. Da un primo riscontro lo stesso si dichiarava cittadino greco ed esibiva ai carabinieri una patente di guida e carta di identità greche. I militari però hanno deciso di approfondire gli accertamenti, dapprima sul veicolo, che risultava intestato ad una persona con altre 41 vetture intestate. Inoltre qualcosa sull’identità dell’uomo non tornava, pertanto uno dei carabinieri per metterlo alla prova, utilizzando l’applicazione di traduzione del proprio cellulare, ha pronunciato diverse parole greche alle quali l’uomo avrebbe dovuto rispondere. Lo stesso invece sembrava del tutto ignaro del loro significato non reagendo in alcun modo. Inoltre anche un primo esame dei documenti faceva dubitare della loro genuinità.

Portato in caserma e sottoposto ad accertamenti, il sedicente ellenico è risultato un cittadino albanese con ben 14 alias e numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio. Confermata dalle perizie anche la falsità dei documenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto e portato nel carcere di Verbania. Inoltre nella mattinata di oggi, analizzando gli alias del pregiudicato, è emerso un provvedimento restrittivo di un anno e sei mesi per furto in abitazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, che i carabinieri gli hanno successivamente notificato in carcere, arrestandolo tecnicamente una seconda volta.