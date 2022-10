Minaccia i clienti di un bar e tenta di aggredire i carabinieri

I carabinieri della Sezione radiomobile di Verbania hanno arrestato un 30enne residente nel Vco, per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri, mercoledì 19 ottobre, i militari sono intervenuti in un bar di Gravellona Toce, dove un uomo si stava dimostrando aggressivo nei confronti di alcuni avventori. Alla vista degli uomini dell’Arma l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool, si è immediatamente scagliato contro di loro, inveendo e minacciandoli con un coltellino multiuso. Pronta la reazione dei militari, che lo hanno disarmato, reso inoffensivo e dichiarato in arresto.

Processato per direttissima nella giornata odierna (e sbolliti gli effetti dell’alcol), l’uomo si è scusato per il suo comportamento. Nei suoi confronti il Giudice ha disposto l’obbligo di presentarsi in caserma tre volte alla settimana.