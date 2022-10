Arrestato giovane albanese per spaccio di stupefacenti

La Polizia di Novara ha arrestato un cittadino albanese di circa 20 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagato, dopo esser stato monitorato a lungo nella zona della Rizzottaglia, è stato notato effettuare vari movimenti sospetti che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero potuti essere riconducibili ad una attività di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile allora decidevano di sottoporre a controllo l’indagato, procedendo ad una perquisizione personale. Nel controllo è stato trovato in possesso di varie confezioni contenenti numerose dosi di cocaina.

In seguito, dopo un ulteriore controllo presso l’abitazione, nascosti in diversi luoghi della casa, sono stati trovati altri quantitativi di stupefacente, per un totale di 110 dosi preconfezionate di cocaina e circa 600 euro in banconote di piccolo taglio.

L’indagato è stato portato presso la casa circondariale di Novara.