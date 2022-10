Tir perde Gnl dal serbatoio, chiuso un tratto della A21

I vigili del fuoco di Alessandria hanno concluso nelle prime ore di questa mattina, giovedì 13 ottobre, le operazioni di bonifica di un autoarticolato che nel pomeriggio di ieri, in transito sul tratto autostradale A21 al Km 94, ha subito il danneggiamento del serbatoio di alimentazione del mezzo alimentato a Gnl (Gas Naturale Liquefatto) presumibilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, causando la perdita del contenuto.

E’ stata necessaria la chiusura del tratto autostradale dell’A21 in direzione Torino per consentire ai vigili del fuoco di operare per la messa in sicurezza dell’area. Sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dai Comandi di Pavia e Torino con il Nucleo Regionale Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per consentire, attraverso attrezzature e procedure specifiche, lo svuotamento e la bonifica del serbatoio, per la completa messa in sicurezza dello scenario. Intervenuti anche polizia stradale e ausiliari del traffico.