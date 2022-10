Appiccano le fiamme a tre cassonetti e danneggiano due auto

I carabinieri di Saluzzo hanno denunciato due cittadini italiani del posto di 22 e 26 anni.

Sui due sono stati raccolti indizi – al vaglio dell’autorità giudiziaria - per avere, nella notte del 14 settembre scorso nel centro di Saluzzo, prima appiccato le fiamme a tre cassonetti per i rifiuti urbani ed a venti contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, quindi danneggiato due autovetture in sosta, infrangendone i finestrini. Il fatto ha suscitato grande preoccupazione nella popolazione, certamente non abituata a simili gesti.

Le indagini, immediatamente avviate dapprima con la visione e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, quindi attraverso i tradizionali servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito di accertare che le motivazioni dell’accaduto siano da ricercarsi nella semplice intenzione di compiere una bravata.