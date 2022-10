Forza la cassa di un autolavaggio e strappa due collanine a una donna

La polizia di Novara, nella giornata del 4 ottobre, ha arrestato un 27enne, già con precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio, in quanto indagato per rapina e furto aggravato.

La Squadra mobile di Novara aveva ricevuto diverse segnalazioni per dei furti “con scasso” in zona Sant’Agabio. Nello specifico, in più occasioni, tra il mese di luglio e il mese di agosto, l’indagato sarebbe stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza mentre, ai danni di un autolavaggio, forzava il porta monete per impossessarsi del cestello contenente il denaro. Le immagini hanno dato lo spunto per poi risalire all’identificazione dell’autore.

Infine, nei primi giorni di agosto, il giovane è stato accusato di aver commesso una rapina, sempre a Novara, nei pressi della piscina comunale, ai danni di una donna. Nell’occasione, la sala operativa della Questura, nella tarda serata, era stata allertata in quanto un uomo aveva aggredito una donna per poi darsi alla fuga. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze della vittima e delle persone presenti sul posto, estrapolando le immagini di video sorveglianza e ricostruendo la dinamica di quanto accaduto: nell'occasione, sono stati riscontrati dei particolari “caratterizzanti” una specifica persona.

Secondo l’ipotesi investigativa, l'uomo si sarebbe recato nelle vicinanze della piscina comunale, avrebbe visto una donna, notando le catenine che teneva, avrebbe trattenuto la donna per strapparle dal collo due collanine: la donna, provando a reagire, avrebbe ricevuto anche una spinta e uno schiaffo e l’indagato poi sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce.