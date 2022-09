False griffe per 11 mila euro sequestrate all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi

I militari della Guardia di Finanza di Fossano, unitamente a funzionari dell’Ufficio Dogane di Cuneo, hanno sequestrato ad alcuni cittadini marocchini, provenienti da Casablanca ed atterrati all’Aeroporto Langhe e Alpi del Mare, cappelli, borse, cinture, maglie e giacche di griffe lussuose come Louis Vuitton e Gucci che avrebbero fruttato, una volta immessi in commercio, circa 11.000 euro.

"La non originalità dei beni è stata confermata dai periti delle case di moda, i quali hanno disconosciuto i capi d’abbigliamento e gli accessori. Questi, una volta immessi in commercio, oltre ad alterare la concorrenza, essendo acquistabili a prezzi inferiori dai negozianti rispetto agli originali, avrebbero posto in pericolo gli ignari consumatori finali in quanto prodotti con materie prime non sottoposte ad alcun controllo", spiegano dal Comando.