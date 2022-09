Rissa in un bar di corso della Vittoria: locale chiuso per 5 giorni

Novara, Polizia: chiuso per 5 giorni un bar in corso della Vittoria. L'ordinanza disposta dal questore è stata eseguita dalla squadra amministrativa della Divisione P.A.S. Motivo? All’interno del locale e nelle pertinenze dello stesso si era verificata una rissa a tarda notte che ha coinvolto numerosi pregiudicati e l’utilizzo di bottiglie di vetro.

L’Ordine si è infatti reso necessario in seguito ad un precedente intervento da parte delle Volanti della Questura di Novara, finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione e repressione dei reati in genere, per un fatto di grave allarme sociale e di turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Grazie all’intervento degli agenti, con una scarsa collaborazione del titolare, è stato possibile identificare tutti i soggetti coinvolti e ricostruire le dinamiche della lite che per l’appunto era sorta all’interno del locale e poi procedere alla chiusura del locale.