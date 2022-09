Incidente in alta Val Varaita: recuperata la salma

Pontechianale, Cuneo: si sono concluse intorno alle 11 le operazioni condotte da Soccorso alpino e speleologico piemontese, vigili del fuoco e Soccorso alpino della guardia di finanza per recuperare la salma individuata ieri in alta Val Varaita, lungo il canale settentrionale del Roc della Niera.

Nel corso della mattina le squadre a terra dei tre corpi, partite a piedi, viste le condizioni meteo negative che impedivano l'intervento aereo con l'elicottero dei vigili del fuoco, si sono portate in quota, in prossimità del luogo dell'incidente che si trovava al di sopra delle nuvole. Hanno quindi deciso di allertare il Servizio regionale di elisoccorso che ha autorizzato la missione dell'eliambulanza. Le squadre hanno raggiunto il corpo procedendo con tecniche alpinistiche su un terreno impervio.

Mentre i finanzieri effettuavano i rilievi per la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente, il resto del personale ha operato mettendo in sicurezza la salma e trasferendola in una zona idonea per il recupero tramite verricello. In seguito l'eliambulanza ha effettuato l'imbarco della vittima che è stata consegnata ai carabinieri e ha recuperato tutto il personale intervenuto per il trasporto a valle.