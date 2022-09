Cerca di nascondere sotto a un'auto in sosta una lattina contenente droga

La polizia di Novara nello scorso fine settimana ha messo in atto dei controlli nei pressi della Stazione ferroviaria, effettuando anche verifiche nei confronti di diversi esercizi commerciali, dei relativi avventori e delle persone che stazionavano fuori dalle attività, controllando complessivamente 69 persone, tra cui numerose con pregiudizi penali o di polizia, e 14 autovetture.

In particolare, è stato notato un gruppo di 4 giovani, che stazionavano all’angolo di Via Manzoni e che alla vista degli equipaggi, si sono dati a una fuga precipitosa. Inseguiti, anche tramite un autovettura di servizio, sono stati fermati all’incrocio di via Ploto, mentre l’equipaggio ha raggiunto un ulteriore soggetto che era arrivato all’incrocio con via San Francesco d’Assisi. Quest’ultimo, un ragazzo minorenne di nazionalità tunisina del 2006, è stato bloccato mentre si era appena inginocchiato per nascondere, sotto una vettura parcheggiata, una lattina di Coca Cola tagliata a metà, al cui interno è stata trovata sostanza stupefacente; e la successiva perquisizione in flagranza di reato ha permesso di trovare all’interno di un pacchetto di sigarette un'ulteriore bustina contenente altra sostanza stupefacente.

Durante questo controllo di polizia, si sono avvicinate agli agenti due persone che hanno chiesto spiegazioni in merito al controllo del loro amico. Dagli accertamenti, uno dei due risultava essere già stato identificato con altre generalità, come cittadino algerino e poi tunisino, persona già conosciuto dal locale ufficio Immigrazione in quanto sottoposto ad un ordine di espulsione emesso dal Questore di Novara datato 4 luglio 2022. Sia il ragazzo minorenne che quest’ultimo sono stati accompagnati negli uffici della Questura di Novara, dove il primo è stato denunciato a piede libero per reati in materia di stupefacente, mentre il secondo è stato denunciato a piede libero per false attestazione a pubblico ufficiale ed è stato espulso.