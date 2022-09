Escursionista si infortuna nel Biellese, interviene l'elisoccorso

I tecnici del Soccorso Alpino e speleologico piemontese sono intervenuti oggi, sabato 17 settembre, nella zona del Monte Cucco tra la valle Oropa e la valle Cervo per un escursionista con una sospetta frattura alla caviglia.

La chiamata è stata effettuata dopo le 12, ma l'uomo non è stato in grado di indicare la propria posizione precisa. Sono state inviate squadre a terra e l'elisoccorso che dopo lunghe ricerche sono finalmente riusciti ad individuare l'escursionista: l'uomo è stato portato in ospedale dopo essere stato stabilizzato.