Deruba due anziani su un treno, fermato e denunciato

Gli agenti della Sezione Polizia ferroviaria di Novara hanno denunciato a piede libero un 22enne marocchino per furto aggravato avvenuto a bordo di un treno.

Una coppia di anziani, salita a bordo di un treno regionale veloce nella stazione ferroviaria di Novara, è stata derubata di un trolley contenente capi di abbigliamento e oggetti in oro e argento. Dopo aver immediatamente segnalato il fatto al capotreno, quest’ultimo si è rivolto alla Polizia ferroviaria. Gli operatori Polfer, attraverso la visione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nello scalo, sono riusciti a cogliere l’azione criminosa, riconoscendo dalle immagini un uomo che poco prima avevano visto aggirarsi sulla banchina della stazione con fare sospetto.

Da subito i poliziotti si sono impegnati nelle sue ricerche e, qualche ora più tardi, il giovane è stato riconosciuto in stazione, ancora vestito con gli indumenti utilizzati precedentemente. Gli agenti lo hanno condotto nei propri uffici per procedere alla sua identificazione. Dopo averlo perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva e indagato per furto aggravato.