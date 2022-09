Scontri durante Casale-Imperia di calcio, emessi 15 Daspo

Il 24 aprile scorso, in occasione dell’incontro di calcio Casale - Imperia, valevole per il campionato di calcio serie D, si sono verificati atti di violenza tra le opposte tifoserie che hanno impegnato il dispositivo di ordine pubblico; tale intervento ha impedito che i disordini sfociassero in conseguenze peggiori.

Il questore di Alessandria, al termine della fase istruttoria curata dal personale della Divisione anticrimine della Questura di Alessandria, con il contributo della Digos e degli equivalenti uffici del Commissariato di Casale Monferrato, ha provveduto ad emettere e notificare 15 provvedimenti di Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) di cui 2, stante la già recidiva legata a precedenti episodi di violenza negli stadi, con la prescrizione dell’obbligo di firma presso un ufficio di Polizia nell’orario degli incontri. Le misure suddette hanno riguardato 10 tifosi liguri e 5 appartenenti al tifo casalese.