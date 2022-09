Tortona: due arresti per coltivazione illecita di 54 piante di cannabis indica e detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish.

I carabinieri della Compagnia di Tortona hanno tratto in arresto - in flagranza di reato - due incensurati 22enni per coltivazione illecita di 54 piante di cannabis indica e detenzione ai fini di spaccio di oltre due chilogrammi di marijuana e quasi un chilo e mezzo di hashish. I carabinieri di Villalvernia hanno individuato una piantagione di canapa indica in una zona boschiva impervia nel Comune di Castellania Coppi (Al). I successivi controlli hanno permesso di individuare i due giovani, arrivati in zona per le attività di mantenimento e cura della piantagione, che sono stati immediatamente fermati, impedendo il loro tentativo di fuga. Sono state trovate 53 piante di canapa indica, alcune delle quali a dimora in vasi e altre interrate, di altezza variabile fra i cinquanta centimetri e i due metri, oltre al materiale per la coltivazione, l’irrigazione e il trattamento.

La successiva perquisizione dell’autovettura in uso ai due ha permesso di trovare 63 grammi di marijuana e 8,51 di hashish, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita a terzi a mezzo posta. Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare di uno degli arrestati, i carabinieri hanno trovato 4,15 grammi di hashish, mentre nell'abitazione dell'altro sono stati trovati quasi due chilogrammi di marijuana e quasi un chilo e mezzo di hashish, già suddivisa in dosi di vario peso, un’ulteriore pianta di canapa indica, due serre per la coltivazione, una pressa e svariato materiale per il confezionamento, la vendita e la spedizione dello stupefacente.

Gli arrestati sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale, l’Autorità giudiziaria ha disposto nei loro confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana, in attesa del processo.