Novara: un arresto dopo una serie di furti in città

La polizia di Novara ha individuato quale presunto autore di alcuni furti in città avvenuti negli ultimi 10 giorni un novarese di 34 anni senza fissa dimora, pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio.

Negli episodi dei giorni scorsi, sono stati registrati dei furti commessi con effrazione, in cui sono stati sottratti agli esercizi commerciali il “fondo cassa” o ad alcuni oggetti, come tablet o pc. Gli agenti di polizia, in seguito al primo intervento effettuato dalla polizia scientifica e della Volante sono riusciti a trovare delle tracce lasciate sul posto dall’autore del reato ed in alcuni episodi, il ladro è stato anche ripreso dalle immagini di videosorveglianza.

La Squadra mobile ha proceduto quindi all’analisi degli elementi utili per risalire ad un probabile autore dei fatti accaduti soprattutto nel centro città. In seguito all’analisi dei filmati sono stati riscontrati dei particolari “caratterizzanti” una specifica persona. In seguito ad una attività di controllo del territorio è stata pertanto notata una persona riconducibile al presunto autore che è stato denunciato a piede libero. Nei giorni successivi la stessa persona è stata sorpresa in flagranza di reato mentre con un movimento fulmineo stava prelevando da un’autovettura dell’attrezzatura tecnica professionale in Corso della Vittoria. L'uomo è stato arrestato e portato nella locale casa circondariale in attesa del giudizio. "L’attività della polizia proseguirà per risalire all’identità degli autori di altri episodi di furto ancora oggetto di indagine", fanno sapere dal Comando.