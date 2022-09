Scontro frontale tra due vetture, una persona morta e un ferito

Incidente mortale sulla Sp11 nei pressi di San Martino di Trecate, nel novarese.

Una squadra di vigili del fuoco della Centrale di Novara è intervenuta oggi, giovedì 1° settembre, intorno alle 7.30 per un frontale tra due autovetture, con due persone coinvolte. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, estrarre uno dei due conducenti e cominciare le manovre di soccorso sanitario in collaborazione col personale del 118. Nonostante l'operato dei soccorritori, la persona è deceduta poco dopo. L’altro ferito è stato trasportato in ospedale.