Cerca di attraversare la frontiera con orologi per circa 6 mila euro

Fermato in dogana dalla Guardia di finanza per contrabbando di 57 orologi di marca Swatch.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Verbania e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoposto a controllo un trentaduenne, cittadino italiano residente in Svizzera, trovandolo in possesso di 57 orologi (di marca Swatch) non dichiarati al competente ufficio doganale. I finanzieri hanno controllato una vettura di piccola cilindrata proveniente da Locarno, mai passata per il valico di Piaggio Valmara – Cannobio, con a bordo una persona che, alla consueta domanda di valuta e merci da dichiarare, ha risposto negativamente pur manifestando un evidente stato di apprensione. Alle ulteriori richieste dei militari operanti in merito al motivo del viaggio, l'uomo ha fornito risposte generiche e poco convincenti che non permettevano di giustificarne il transito.

Il crescente nervosismo del 32enne ha indotto i finanzieri a sottoporre ad ispezione gli effetti personali dell’uomo; il controllo è proseguito quindi all’interno dell’autovettura dove sono state trovate, sul sedile posteriore dell’auto, due scatole che risultavano contenere 57 orologi di marca Swatch per un valore di circa 6 mila euro. Gli orologi erano contenuti tutti nella confezione originale; alcuni di essi erano di serie limitate e dal valore di centinaia di euro ciascuno. A questo punto i finanzieri, insieme ai funzionari doganali della Sezione operativa territoriale di Piaggio Valmara dell’Agenzia delle Dogane del Vco, hanno sequestrato il tutto per la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine. L'uomo, per riavere la merce, dovrà pagare i diritti di confine, ancora da quantificare esattamente alla luce del valore esatto stabilito da un perito, e sarà soggetto ad una multa variabile dai 5 mila ai 50 mila euro.