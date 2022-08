Incendio in un capanno agricolo minaccia un'abitazione

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 31 agosto, i vigili del fuoco di Novi Ligure sono intervenuti nel Comune di Gavi frazione Rovereto per l'incendio di un capanno agricolo.

Il tempestivo intervento della squadra ha evitato il propagarsi delle fiamme alla vicina abitazione. E’ stata inviata dalla Centrale di Alessandria un'autobotte per il rifornimento idrico dei due mezzi impegnati per lo spegnimento. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e non risultano persone coinvolte. Intervenuti anche i carabinieri di Gavi.