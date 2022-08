Strutture turistiche: 5 denunce per carenze igieniche e di sicurezza

Verbania: controllate sul territorio nei mesi estivi circa 30 strutture di vario tipo turistico e denunciate 5 persone per illeciti di natura penale riconducibili a carenze igienico sanitarie o in materia di sicurezza. E' stato poi individuato un lavoratore in nero e sono state elevate multe per un totale di circa 20.000 euro, nonché disposta la sospensione di tre attività per carenze igienico sanitarie e inosservanza alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L'attività ispettiva è stata svolta dai carabinieri delle stazioni di volta in volta competenti per territorio, affiancate dal Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Verbania, nonché dai militari del Nas di Torino.

L’iniziativa, attivata dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, è stata incentrata sul controllo ad alberghi, B&B, campeggi, residence ed attività simili su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle località a maggiore vocazione turistica, con l’obiettivo di rilevare eventuali situazioni di irregolarità, sia sotto il profilo igienico-sanitario che di natura autorizzativa ed amministrativa, a tutela delle migliaia di turisti, italiani e stranieri, che ogni anno trascorrono periodi di villeggiatura in queste strutture.