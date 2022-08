Colpito da un fulmine, morto l'imprenditore Alberto Balocco

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri pomeriggio nella zona dell'Assietta, comune di Pragelato (To) per due mtbiker deceduti presumibilmente a causa di un fulmine. Uno dei due è Alberto Balocco, 56 anni, amministratore delegato dell'azienda di famiglia che dà lavoro a 500 persone.

La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell'Assietta. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i carabinieri. Nonostante condizioni meteo negative, l'eliambulanza è riuscita a sbarcare l'equipe che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei mtbiker.