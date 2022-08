Consegnati alla Croce Rossa due autoarticolati e 28 mila litri di gasolio

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Asti hanno consegnato alla Croce Rossa Italiana 28.000 litri di gasolio, una Motrice Volvo F12/460, una Motrice Scania R420, un rimorchio cisterna adibito a trasporto carburanti e un rimorchio telonato.

I beni erano stati sequestrati d’iniziativa dalle Fiamme gialle astigiane nel gennaio scorso in deposito abusivo di carburanti a Villa Literno (Caserta) nell’ambito dell’operazione “Petrolio fantasma”, che aveva disarticolato un’associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di carburanti. Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Napoli Nord, competente per territorio in relazione al ritrovamento, ha disposto l’affidamento in giudiziale custodia con facoltà d’uso, a cura dei militari della Guardia di finanza, dei mezzi e del carburante sequestrato, alla Croce Rossa Italiana. I beni verranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Associazione. "In un periodo emergenziale caratterizzato dal rincaro dei prodotti energetici è costante l’impegno del Corpo al supporto delle attività di soccorso, anche a livello internazionale", commentano dal Comando..