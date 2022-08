Nebulizza una sostanza urticante nell’area antistante un locale

Nel mese di agosto sono stati numerosi i provvedimenti di competenza emessi dal questore di Novara.

Nello specifico: 4 divieti di accesso agli esercizi pubblici presenti nel centro storico ricompresi nell’area tra Piazza Martiri della Libertà, Via Fratelli Rosselli, Piazza Puccini, Piazza della Repubblica, Largo Costituente e Corso Italia nei confronti di:

un cittadino marocchino che nella serata del 6 agosto aveva nebulizzato una sostanza urticante nell’area antistante un esercizio pubblico sito in Piazza Martiri, che ha costretto gli avventori del locale a riversarsi nella piazza, creando così una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;

tre cittadini albanesi, che a seguito d'indagini erano stati identificati quali autori di una aggressione, culminata con rapina a danno di un giovane avventore di un esercizio pubblico cittadino. Nei loro confronti l'Autorità giudiziaria ha emesso altresì misure cautelari.

Il questore ha emesso anche 2 ammonimenti per fatti avvenuti in provincia a danno di giovani donne vittime di atteggiamenti persecutori commessi da ex partner e 3 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo residente a Milano, che aveva deturpato, imbrattato e danneggiato beni privati e segnaletica stradale nel Comune di Borgomanero; un uomo residente a Romentino, allontanato dal Comune di Galliate, perché autore di una serie di furti a danno di supermercati di quel Comune; un uomo residente a Biella, identificato in zona boschiva del Comune di Carpignano Sesia, notoriamente frequentata da tossicodipendenti, sorpreso in possesso di stupefacenti. E’ stato anche segnalato al prefetto di Novara.