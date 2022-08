Danno fuoco a della sterpaglia secca "per noia": identificati sei giovani

Danno fuoco a della sterpaglia secca "per noia": sei giovani identificati dai carabinieri di Verbania.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Verbania sono intervenuti in Via San Giuseppe di Verbania all’interno del parco giochi dove un gruppo di sei minorenni, tutti dimoranti a Verbania, "probabilmente per sconfiggere la noia o per un gioco poco edificante, hanno dato fuoco a dei mucchi di aghi di pino secchi presenti nel vialetto del parco giochi - spiegano dal Comando - All’arrivo dei militari le fiamme si stavano estinguendo e non si sono registrati pericoli o danni per le strutture circostanti. I minori sono stati affidati ai genitori e nei loro confronti si procederà a contestare una sanzione amministrativa per violazione del regolamento di polizia locale".

Numerosi sono stati in questi giorni gli interventi effettuati dai carabinieri, soprattutto nel corso del passato weekend, a seguito di diverse segnalazioni telefoniche pervenute alla Centrale operativa. Nella maggior parte dei casi si è trattato di interventi causati da gruppi di giovani che stavano approfittando delle belle serate estive per combattere il caldo e trascorrere del tempo insieme, arrecando disturbo alle persone che riposano durante le ore notturne. "Se da una parte risulta legittimo garantire che i ragazzi possano liberamente ritrovarsi in piazze e luoghi di aggregazione, è anche necessario garantire, in orario notturno, il riposo delle persone", precisano dal Comando.