Raccoglievano denaro per associazioni di disabili, ma era una truffa

Raccoglievano somme di denaro per associazioni di persone disabili, ma era una truffa.

I carabinieri della Stazione di Gravellona Toce hanno denunciato a piede libero due cittadini romeni, entrambi senza fissa dimora, poiché ritenuti responsabili di contraffazione dell’intestazione e di un logo di un’associazione per disabili. I due, poco più che trentenni, sono stati sorpresi a Gravellona Toce, nei pressi dell’ingresso di un noto centro commerciale, mentre stavano chiedendo, alle persone in transito, delle donazioni di denaro da devolvere, a loro dire, ad un’associazione per persone sordomute.

I militari hanno constatato che i due romeni, già recidivi per lo specifico reato, erano in possesso di vari moduli firma per le donazioni recanti intestazioni e loghi contraffatti di un’associazione francese per persone diversamente abili. I moduli contraffatti sono stati sottoposti a sequestro e i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.