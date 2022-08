Danneggia la casa in cui ha obbligo di dimora e aggredisce i poliziotti

Stava distruggendo l’abitazione in cui ha obbligo di dimora in orario notturno, aggredendo poi gli agenti intervenuti: arrestato.

La mattina del 17 agosto la polizia di Novara, tramite la Squadra volante della Questura, ha arrestato un giovane con a carico numerosi precedenti di polizia e penali per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Verso le 7, infatti, durante il normale servizio di controllo del territorio, due equipaggi sono intervenuti per una segnalazione di un diverbio tra fratelli.

Nella circostanza il richiedente ha riferito che il fratello, peraltro già destinatario della misura dell’obbligo di dimora in orario notturno, stava dando in escandescenze all’interno dell’abitazione urlando e danneggiando tutto ciò che aveva a portata. Il giovane, alla vista degli agenti, ha iniziato ad agitarsi, urlando con fare minaccioso e togliendosi la maglietta, rimanendo a petto nudo, al fine di intimorirli, per poi spintonarli. Vista la situazione, gli operatori lo hanno immobilizzato utilizzando i dispositivi in dotazione, mentre l'uomo in più occasioni ha tentato di colpirli in volto con delle testate. In particolare ha cercato di divincolarsi, sputando e spingendo uno dei poliziotti in un angolo del locale, procurandogli una violenta contrazione della cassa toracica che gli ha provocato una momentanea difficoltà respiratoria.

Anche dopo aver raggiunto la Volante il giovane ha continuato imperterrito con la sua resistenza, continuando ad urlare e proferendo epiteti sgradevoli nei confronti dei poliziotti fino a che, dopo l’ennesimo tentativo di contatto fisico con gli operatori, si è reso necessario adoperare il dispositivo nebulizzante in dotazione per garantire l’incolumità propria e degli altri. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione.