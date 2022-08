Serravalle Scrivia: incendio in una palazzina, dieci persone intossicate

Dieci persone intossicate a causa dell'incendio avvenuto in un'abitazione a Serravalle Scrivia.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 agosto, i vigili del fuoco di Novi Ligure e l'autobotte del Comando di Alessandria sono intervenuti per spegnere l'incendio, che ora risulta sotto controllo, e che ha interessato uno scantinato di un'abitazione di quattro piani fuori terra. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha prodotto una consistente coltre di fumo che ha interessato vari ambienti dello stabile.

E’ stato necessario effettuare l’evacuazione dell’intera palazzina da parte dei vigili del fuoco e risultano dalle prime informazioni intossicate 10 persone di cui alcuni minori, curati dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportati nei vicini ospedali. Si stanno valutando con il Funzionario di Guardia eventuali danni alla struttura. Sul posto anche i carabinieri.