Fermato un albanese ricercato per l’esecuzione di più condanne

Novara, Polizia: gli agenti della Polstrada nel corso dei quotidiani controlli hanno fermato un uomo di origine albanese, ricercato per l’esecuzione di più condanne accumulate nel tempo per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Condanne tutte comminate dal Tribunale di Rovigo, per una pena complessiva di 1 anno, 5 mesi e 4 giorni e 30.000 euro di multa, pene la cui esecuzione è momentaneamente sospesa su disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia.

Nel corso della stessa attività di controllo sono state segnalate agli uffici competenti un cittadino italiano e uno tunisino, rispettivamente con pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e per violazioni del testo unico sugli stupefacenti. In particolare, quest’ultimo non avrebbe potuto allontanarsi dalla città di Milano così come stabilito nelle prescrizioni disposte dall’ufficio Uepe, Ufficio locali per l'esecuzione penale esterna del Tribunale di Milano, mentre è stato sorpreso a bordo di un autocarro al casello autostradale di Castelletto Ticino.

Inoltre, nell’ambito dei periodici controlli di legalità degli esercizi pubblici operanti nel settore automobilistico, la stessa polstrada novarese ha individuato e segnalato all’autorità competente un rivenditore abusivo di veicoli al dettaglio operante in provincia di Novara. A seguito di tale segnalazione il Comune, con propria ordinanza, ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività. La titolare è stata anche sanzionata dai poliziotti della Sezione di Novara per l’assenza totale dei registri di pubblica sicurezza, per un ammontare totale di 6.000 euro.

L’attività di controllo prosegue con intensità visto anche l’approssimarsi del weekend ferragostano in cui, oltre alla movimentazione di persone e veicoli legata al cd. esodo estivo, si prevedono spostamenti anche in sede locale verso le rinomate località turistiche della provincia. A tale proposito, si rivolge a tutti gli automobilisti un invito ad utilizzare la massima prudenza rammentando le basilari regole di comportamento a presidio della sicurezza propria e degli altri utenti della strada: non affrontare i viaggi in condizioni di stanchezza, osservare sempre le distanze di sicurezza, utilizzare i sistemi di ritenuta anteriori e posteriori nonché quelli previsti per la salvaguardia dei bambini e, non in ultimo, mantenere sempre una velocità rispettosa dei limiti e adeguata al contesto, non distrarsi con l’uso di smartphone o altri apparecchi radiofonici e non bere alcolici o fare uso di stupefacenti.