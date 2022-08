Gli trovano addosso 1 grammo di  marijuana e 3,3 di cocaina: denunciato

Cuneo, Guardia di finanza: gli trovano addosso un grammo di marijuana e di 3,3 grammi di cocaina, denunciata a piede libero una persona di origine straniera. Questo grazie all'azione di monitoraggio dello spaccio e traffico di stupefacenti con il cane Golia. L'impiego dell'unità cinofila ha consentito di avviare infatti mirate attività di controllo sul territorio sia al fine di prevenire che, come nel seguente caso, di reprimere il fenomeno. L’attività in questione si inserisce nel contesto dei piani disposti dalla locale Prefettura al fine di intensificare le attività di controllo in un’area più volte oggetto di segnalazione da parte della cittadinanza.

La Guardia di Finanza, pur nel rispetto dei propri compiti di istituto, è costantemente impegnata nel mantenimento dell’ordine pubblico, nel contrasto ai traffici illeciti e di tutte quelle condotte in grado di incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini.