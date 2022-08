Auto in fiamme sulla A26, prima dell'uscita di Meina

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta sulla A26 in direzione Gravellona, prima dell'uscita di Meina, per un incendio autovettura. E' successo giovedì 11 agosto. Sono state spente le fiamme che ormai avevano avvolto l'intero veicolo. L'area è stata messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita.