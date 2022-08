Aggrediscono alcuni ragazzi sottraendo un cellulare e soldi: arrestati

Novara, Polizia: arrestati L.A., 22 anni, di origini marocchine e residente a Borgomanero e il complice, T.O., di 19 anni, di Marano Ticino, responsabili di una rapina in centro, nei pressi di via XX settembre, ai danni di un gruppo di ragazzi e a cui era stato sottratto un telefono cellulare e del denaro.

Nello specifico, i due indagati, entrambi con precedenti di polizia e penali specifici, il 20 luglio con la scusa di chiedere una sigaretta, avevano avvicinato uno dei ragazzi del gruppo. Utilizzando il rifiuto come pretesto, i due giovani hanno aggredito e rapinato le giovani vittime. Allertata la centrale operativa della Questura sono stati inviati sul posto due equipaggi della Volante che, una volta presi contatti con le vittime, hanno iniziato la ricerca dei due soggetti, sulla base della descrizione da loro fornita. Poco tempo dopo, grazie anche al loro aiuto, uno degli autori del reato è stato rintracciato in zona stazione, mentre tentava di nascondersi in un’intercapedine di un garage e portato in questura in stato di arresto. Il complice, invece, è riuscito a darsi alla fuga, facendo perdere le sue tracce.

Nei giorni successivi, gli agenti della Mobile hanno continuato la ricerca del complice e, in seguito allo sviluppo delle attività di indagine, con l'ausilio della videosorveglianza e con attività di monitoraggio del presunto responsabile del reato, sono a risalire all’identità del secondo uomo. denunciato all’autorità giudiziaria, viste le sussistenti le esigenze cautelari, ne è stato disposto l'arresto.