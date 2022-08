La picchia con un bastone, donna urla e chiede aiuto: arrestato

Novara, Polizia: arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. Il fatto risale ai giorni scorsi. quando alla centrale operativa è stata segnalata una donna urlava chiedendo aiuto. Le urla provenivano da un appartamento. Sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno trovato la donna in lacrime, impaurita e con evidenti segni sul corpo riconducibili a percosse. Nell'alloggio c'era anche un uomo in stato di agitazione e d’alterazione dovute all’abuso di alcolici. L’appartamento era in completo disordine, con diversi oggetti in frantumi e rovesciati a terra.

La donna ha raccontato di essere stata in varie occasioni vittima di violenza domestica, sia fisica che psicologica. E ha mostrato segni di ecchimosi ed escoriazioni dovute alle percosse che l’uomo le aveva inferto con l’utilizzo di un bastone.

Alla luce di tale situazione, viste le precedenti condotte ed il pericolo concreto che il reato fosse portato ad ulteriori e più gravi conseguenze, l’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la casa circondariale di Novara. Successivamente, in sede di udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa.