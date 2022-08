Entrano in un appartamento e rubano gioielli, arrestati

I carabinieri di Tortona hanno arrestato due giovani di nazionalità marocchina sorpresi all’interno di un appartamento in via Leonardo Da Vinci, a Tortona, nel quale erano penetrati attraverso una porta finestra, impossessandosi, dopo aver messo a soqquadro l’intera abitazione, di alcuni monili preziosi. L’intervento dei militari ha consentito di procedere all’arresto dei due stranieri che, dopo avere trascorso due notti in camera di sicurezza, nella mattinata di lunedì 8 agosto venivano tradotti davanti al Giudice del Tribunale di Alessandria il quale, dopo averne convalidato l’arresto, ha emesso nei loro confronti sentenza di condanna rispettivamente a 18 e 16 mesi di reclusione per furto aggravato in concorso, disponendo la loro scarcerazione.