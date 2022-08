Viola il divieto di accesso alle aree urbane, arrestato

La polizia di Novara, insieme alla polizia locale, ha effettuato una serie di controlli nei locali presenti nelle vie adiacenti la stazione, più volte segnalati dai residenti per presenze moleste, oltre che in via XX Settembre, piazza Martiri, Parco Allea, corso Milano e nel quartiere di Sant’Agabio. Nel corso del servizio sono stati controllati i numerosi avventori presenti negli esercizi e quelli che stazionavano fuori dalle attività (nella specie, 70 persone, di cui numerosi con pregiudizi penali o di polizia).

Nell’ambito del piano di controlli straordinari, a cui ha partecipato anche personale in borghese della locale Squadra mobile, è stata data esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Novara nei confronti di un pluripregiudicato senza fissa dimora, solito a stazionare in piazza Garibaldi, ampiamente noto alle Forze dell’Ordine per le sue condotte illecite e moleste, attualmente destinatario del provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane e già oggetto di altre e diverse misure di prevenzione. Nella specie, l’uomo dovrà scontare quasi 1 anno di reclusione per le numerose violazioni dei provvedimenti emessi dal Questore di Novara di divieto di accesso alle aree urbane e di divieto di accesso a esercizi pubblici.