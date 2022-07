Un chilo di marijuana nascosto nel sottoscala: denunciate tre persone

I carabinieri della Compagnia di Tortona hanno denunciato a piede libero un 52enne, una 32enne e un 47enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari della Stazione di Volpedo hanno infatti effettuato una perquisizione locale a seguito della quale, nascosti in un sottoscala chiuso a chiave, sono stati trovati due sacchetti in plastica termosaldati contenenti complessivamente 1 chilogrammo di marijuana.

Sempre nell'ambito dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Alessandria hanno arrestato un uomo di 54 anni a Spinetta Marengo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto a un controllo, ha mostrato segni di insofferenza: un’accurata perquisizione personale ha consentito di trovare un discreto quantitativo di hashish, circa 40 grammi, già suddivisi in altrettante dosi, prova evidente di una attività di spaccio che il pregiudicato, sebbene sottoposto alla misura di sicurezza della libertà controllata per altri reati, non ha esitato a portare avanti, in pieno giorno, nella zona di via Genova.