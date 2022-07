Riciclaggio e autoriciclaggio: sequestrati beni per 4,3 milioni di euro

Nell'ambito dell'operazione “Victoria”, la Guardia di finanza di Bra, al termine di complesse indagini economico finanziarie, ha sequestrato a due società di capitali, beni per 4 milioni e 300 mila euro, per i reati di riciclaggio ed auto-riciclaggio internazionale.

Le due società di capitali, entrambe amministrate da altrettanti fratelli, sarebbero responsabili di "un’evasione fiscale scaturita dall’ammortamento di beni immateriali inesistenti iscritti a bilancio, che non hanno trovato corrispondenza con la realtà aziendale", spiegano dal Comando.

Dagli sviluppi di queste investigazioni, è emerso come una delle due società abbia poi impiegato il risparmio d’imposta, frutto dell’accertata evasione fiscale, nell’acquisto:

di una villa con piscina, ubicata nella Repubblica delle Seychelles, per l’importo di 1 milione 750 mila euro. "La ricostruzione dell’operazione è risultata oltremodo complessa in quanto gli indagati hanno costituito una società apposita con sede sempre nelle Seychelles ; inoltre, la villa è stata messa a reddito e pubblicizzata su portali on line dedicati al turismo e affittata così per periodi di vacanza a clienti provenienti da diversi stati d’Europa, Asia e Medio Oriente, ricavandone in breve tempo frutti per oltre 112 mila euro", prosegue la Guardia di finanza.

Analoga situazione è stata riscontrata a carico dell’altra società, i cui fratelli amministratori sono sempre gli stessi della prima, in quanto ha conseguito un indebito risparmio d’imposta di oltre 450 mila euro iscrivendo anch’essa a bilancio ammortamenti relativi a beni immateriali risultati poi inesistenti. "Questa seconda società ha invece investito il frutto del reato nell’acquisto di titoli azionari europei, americani e giapponesi, successivamente venduti per acquistarne altri, ricavandone ulteriore profitto in dividendi, cedole e maggior valore dei titoli", evidenziano dal Comando.