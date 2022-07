Novara: persona dispersa trovata senza vita nel canale Quintino Sella

I vigili del fuoco di Novara hanno trovato nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 luglio, il corpo senza vita di una persona nel canale Quintino Sella.

"Verso le ore 14,30 una squadra del sede centrale veniva allertata per ricerca persona - spiegano dal Comando - Le ricerche sono partite dallo scolmatore in località Olengo e sono proseguite per tutto il canale Quintino Sella in direzione Novara, verificando tutti i ponti e i punti di ferma. Verso le ore 17,30 si rinveniva il corpo senza vita della persona nella centrale elettrica nei pressi di Corso Milano. Si provvedeva ad assicurare il corpo ad una sponda ed allertare tutte le autorità competenti".