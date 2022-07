Incassano oltre 300 mila euro con reddito di cittadinanza, 15 denunce

La polizia locale di Casale Monferrato, nell’ambito di un'indagine sviluppata dall’autunno scorso su presunte indebite percezioni del Reddito di cittadinanza, ha denunciato 15 persone per truffa aggravata ai danni dello Stato.

"Grazie alla fondamentale collaborazione degli uffici comunali competenti, si sono potute avviare le indagini che hanno permesso di accertare come 15 cittadini rumeni, percettori dal 2021 del Reddito di cittadinanza, avevano attestato falsamente i requisiti necessari all’ottenimento del sussidio, tra cui residenze fittizie nel territorio casalese - spiegano dal Comando - A conclusione dell’attività di indagine, coordinata dal comandante Vittorio Pugno, è stata inoltrata una segnalazione all’Inps al fine di sospendere immediatamente l’erogazione del Reddito di cittadinanza ancora in atto".

Il danno erariale accertato complessivamente per i sussidi indebitamente percepiti ammonta a 89 mila euro. L’attività svolta dal Comando della polizia locale ha permesso di accertare, dall’autunno scorso, erogazioni illecitamente percepite per più di 300 mila euro e soprattutto di avviarne la revoca. «È indubbio – sottolinea il comandante Vittorio Pugno - che l’istituto della autocertificazione di alcuni tra i requisiti soggettivi per l’ottenimento del sussidio, controllabili solo successivamente alla presentazione della domanda, faciliti la perpetrazione di queste metodologie di truffe che, soprattutto nel caso di stranieri, spesso vedono coinvolti altri soggetti che concretamente gestiscono le card per conto degli assegnatari».