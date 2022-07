Si schianta su un'auto in sosta causando danni per 5000 euro e fugge

La polizia locale di Casale Monferrato ha identificato il pirata della strada che aveva tamponato il 7 luglio, un’auto in sosta in via Parodi, molto probabilmente dopo aver perso il controllo: si tratta di un’Audi Q5 in sosta, che ha subìto danni per oltre 5 mila euro.

Al momento di riprendere il veicolo in sosta la mattina seguente, il proprietario ha constatato l’accaduto e ha richiesto l’intervento della polizia locale: sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo infortunistica stradale che, nonostante l’assenza di telecamere in zona, hanno dato il via alle indagini per tentare di rintracciare il pirata della strada. Attraverso l’analisi delle parti di carrozzeria staccatesi a seguito del violento urto, gli agenti intervenuti hanno presupposto che il veicolo che si era dato alla fuga avesse riportato altrettanto ingenti danni che, verosimilmente, non avrebbero consentito di percorrere molta strada. Così il Comando di Via Facino Cane ha disposto un attento monitoraggio di tutte le carrozzerie, officine e autodemolitori della zona finché nel corso della mattinata è stata individuata in una carrozzeria in zona industriale una Bmw X4, depositata poco prima, con danni compatibili con l’incidente.

L’auto, a seguito dei rilievi effettuati attraverso la comparazione delle parti recuperate in via Parodi, è stata così, senza alcun dubbio, identificata come quella coinvolta nel sinistro stradale. Convocato immediatamente il proprietario in carrozzeria, nonostante un primo tentativo di giustificare l’ingente danno per altra causa, messo alle strette dalla inequivocabile compatibilità delle parti recuperate sul luogo del sinistro con quelle staccatisi dal suo veicolo, ha infine ammesso il proprio coinvolgimento. Oltre alla responsabilità per il risarcimento dei danni causati, a carico del responsabile dell’incidente, un uomo di 51 anni residente in Provincia, saranno adottati provvedimenti amministrativi sia di natura pecuniaria sia cautelativa sulla patente.