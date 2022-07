In casa aveva 150 grammi di cocaina e 2,5 chili hashish: arrestato

Polizia di Novara, Squadra Mobile: arrestato nigeriano di 38 anni, in possesso di due chili e mezzo di hashish, 150 grammi di cocaina, 1900 euro in contanti, alcuni quantitativi di stupefacente erano già confezionati, cellophane e bilancino di precisione, il tutto ben occultato all’interno del proprio appartamento. Gli investigatori, svolgendo delle attività di monitoraggio e osservazione avevano individuato un soggetto che sarebbe potuto essere in possesso di un ingente quantitativo di sostanze, nonché della strumentazione necessaria per il confezionamento, il taglio e la pesatura per una successiva attività di spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile pertanto, hanno svolto dei specifici servizi che hanno permesso di identificare il nigeriano, I.I.O, residente nel quartiere Rizzottaglia, con la propria famiglia. Nella serata del 7 luglio, la Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione.