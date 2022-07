Un incendio alle sterpaglie minaccia il canile comunale

Squadre della Centrale dei vigili del fuoco di Novara, con in supporto volontari di Oleggio, sono intervenute questa notte verso le 2,30 a Bellinzago, in via Ticino, a causa di un incendio sterpaglie.

Le fiamme, parecchio estese, stavano minacciando il bosco vicino e il canile comunale. Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dello scenario, supportati anche dal personale Aib (Anti incendi boschivi).