Recuperati due alpinisti bloccati da un forte temporale

Si è concluso nella serata di ieri da poco un nuovo intervento complesso dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sulla Catena delle Guide, gruppo del Corno Stella, comune di Valdieri (Cn).

Due alpinisti impegnati nella traversata in cresta della Catena delle Guide hanno chiamato a voce il gestore del Rifugio Bozano chiedendo di essere soccorsi dopo essere stati colti da un violento temporale con grandine. Il gestore ha allertato la centrale operativa del Soccorso Alpino che ha inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso con un secondo tecnico recuperato in valle per supportare quello già presente sull'elicottero. "Dopo diversi tentativi a causa del forte vento, i due tecnici sono stati verricellati in cresta e hanno dovuto effettuare un lungo tiro di corda per portarsi sulla verticale dei due malcapitati che si erano calati lungo la parete per ripararsi dal temporale. Con manovre di corda e un paranco, i due alpinisti sono stati recuperati verso l'alto e riportati in cresta dove le condizioni meteorologiche non consentivano il recupero in elicottero - spiegano i soccorritori - La comitiva si è quindi spostata verso una linea di calate da cui, in corda doppia hanno raggiunto la base della parete e il rifugio. I due alpinisti, illesi, hanno deciso di proseguire autonomamente, mentre l'eliambulanza ha ricuperato i due tecnici".