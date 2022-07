Incidente mortale: chiuso un tratto della statale 299 "di Alagna"

Lungo la strada statale 299 “di Alagna”, a causa di un incidente, è provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 9,450 a Briona, in provincia di Novara.

Lo comunica Anas, che spiega: "Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di altre due. Al momento la circolazione utilizza percorsi alternativi. Il personale della polizia stradale, del 118 e di Anas è sul posto per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile".