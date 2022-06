Escursionista colpito da forte colica renale: interviene l'elisoccorso

Primo intervento di soccorso mediante il volo notturno dell'eliambulanza alla nuova piazzola per l'atterraggio notturno degli elicotteri al Rifugio Quintino Sella al Monviso.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 giugno, il gestore della struttura aveva lanciato l'allarme segnalando una sospetta colica renale che aveva colpito un escursionista di nazionalità francese. In quel momento le condizioni meteo non consentivano l'invio dell'elicottero, per cui si è deciso di attendere un miglioramento monitorando regolarmente le condizioni del paziente che di professione è medico. Intorno alle 21, il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese presente in rifugio ha comunicato il diradamento delle nubi e ha consentito al Servizio Regionale di Elisoccorso il decollo dalla base di Torino in assetto notturno e il recupero del paziente per il trasporto in ospedale.