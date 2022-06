Inseguiti dopo un furto, speronano l'auto della polizia

Due cittadini italiani sono stati arrestati a Voghera dopo un tentato furto con inseguimento e speronamento della volante della polizia.

A seguito della segnalazione di un furto in atto in una villetta ad opera di persone mascherate, un equipaggio dell’Ufficio controllo del territorio del Commissariato di Voghera è intervenuto a Rivanazzano Terme, nel Pavese. La volante della polizia ha subito notato la presenza degli intrusi che scavalcando la recinzione si sono dati alla fuga in auto in direzione Voghera passando per il centro storico di Rivanazzano Terme, a forte velocità, incuranti dei passanti e degli altri utenti della strada e provocando un primo incidente stradale con un automobilista estraneo ai fatti.

Tale condotta di guida pericolosa è proseguita anche nel centro abitato di Voghera dove, giunti in via Martiri della Libertà, i fuggiaschi hanno speronato più volte la volante della polizia, per poi infilarsi in un vicolo cieco; qui, abbandonando il veicolo ancora in marcia hanno cercato di sfuggire agli agenti che però sono riusciti a bloccare due di loro, mentre altri scavalcando un cancello sono fuggiti nei campi. In aiuto sono arrivati un altro equipaggio del Commissariato di Voghera, uno dei carabinieri e personale della Squadra mobile da Pavia, ma le ricerche dei complici sono risultate vane.

I due fermati sono stati arrestati per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, uso di atto falso, ricettazione, possesso di attrezzi atti allo scasso e danneggiamento. All’interno del veicolo sono stati infatti trovati attrezzi da scasso, oggetti atti ad offendere, ricetrasmittenti, due targhe automobilistiche, monili d’oro e d’argento e la somma di oltre 4000 euro in contanti. E' stato inoltre richiesto l’intervento del personale sanitario al fine di prestare le prime cure agli operatori di polizia, i quali hanno riportato rispettivamente 15 e 7 giorni di prognosi per le lesioni subite nel corso dell’inseguimento. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto i due sono stati posti agli arresti domiciliari.