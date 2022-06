Autobus in fiamme lungo la tangenziale di Novara

Momenti di paura per un autobus in fiamme nella serata di ieri, mercoledì 15 giugno, lungo la tangenziale di Novara tra le uscite di Corso XXIII Marzo e Torrion Quartara, in direzione Vercelli.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco dovute alla colonna di fumo nero visibile da tutta Novara e momenti di preoccupazione tra le persone in zona in quanto il veicolo era alimentato a metano. Gli operatori sono intervenuti con Aps (auto pompa serbatoio) e due autobotti, spegnendo l'incendio in circa mezz'ora. L'autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme. Intervenuti la polizia locale ed i carabinieri, che hanno regolato il traffico bloccando l'accesso alla tangenziale per il tempo necessario ai soccorsi ed al successivo ripristino della carreggiata. Nessuna persona è rimasta ferita.