A26: camion si schianta contro le barriere autostradali Telepass

Nella serata di ieri, mercoledì 15 giugno, un autoarticolato che viaggiava in direzione Genova si è incastrato sulla struttura della barriera autostradale "Lago Maggiore" in direzione sud, nelle corsie Telepass.

L'autoarticolato ha effettuato un salto di corsia andandosi a incastrare nella struttura della barriera, frantumando tutte le infrastrutture elettroniche. Vi è stato un notevole spargimento di gasolio dai serbatoi, che hanno subito danni. Illeso l'autista. Nessuna altra persona è risultata coinvolta direttamente. E' intervenuto il distaccamento dei vigili del fuoco di di Arona per mettere in sicurezza la zona, staccando le batterie dell'automezzo, coadiuvando la ditta autostradale per cospargere assorbente per contenere la perdita del gasolio, oltre a valutare il modo in cui effettuare la rimozione del veicolo in sicurezza.

Intervenute anche le pattuglie della polizia stradale di Romagnano, le squadre tecniche di Autostrade per l'Italia e i soccorsi sanitari, che hanno portato il conducente all'ospedale di Borgomanero.