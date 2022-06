Evade dagli arresti domiciliari: riconosciuto e fermato dai carabinieri

Evade dagli arresti domiciliari: fermato dai carabinieri.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verbania hanno arrestato un uomo di 38 anni ritenuto responsabile di evasione. L'uomo, conosciuto dai militari, è stato sorpreso a bordo della sua autovettura per le vie di Verbania mentre avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione ove era stato posto in regime di detenzione domiciliare. Nella mattinata di oggi, martedì 14 giugno, il gip del Tribunale di Verbania ha convalidato l’arresto rimettendolo in libertà in attesa dell’udienza.