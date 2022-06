Si ribalta pulmino di una società calcistica sulla A4: muore dodicenne

Si ribalta il pulmino di una società calcistica novarese: muore un ragazzino di 12 anni. I giocatori della società di Bellinzago Novarese stavano tornando da una trasferta in Versilia dove avevano disputato un torneo. Il pulmino si è ribaltato sull'autostrada A4 nel tratto tra Marcallo Mesero e il casello di Novara Est. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente. Quattro feriti in ospedale a Magenta.