Vigevano: fermato con 5 chili di hashish in auto

Maxi sequestro della polizia di Vigevano: 5 chili di hashish e 25 mila euro con l'arresto di un uomo di 52 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli operatori hanno notato un’autovettura sospetta con una "targa prova" e a bordo due persone nelle vie del centro. Hanno quindi deciso di procedere al controllo, intimando l’alt al veicolo. L'auto non si è fermata ma anzi ha aumentato progressivamente la velocità, dirigendosi verso la periferia cittadina fino alle campagne dove i fuggitivi, perdendo il controllo del veicolo, sono finiti dentro l’alveo di un corso d’acqua. Prima che gli agenti potessero raggiungerlo, il passeggero si è dato alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre il conducente, dopo avere opposto resistenza, colpendo con calci e pugni gli operatori per tentare di sottrarsi al controllo, è stato bloccato.

Perquisito il veicolo, finito nel corso d’acqua, gli operatori hanno trovato, all’interno del medesimo, cinque involucri di plastica contenenti sostanza stupefacente tipo hashish, del peso complessivo di oltre cinque chilogrammi. A questo punto gli agenti hanno richiesto altro personale per perquisire l’abitazione del fermato, dove è stata trovata la somma di 25.500 nascosta dietro la cornice di un quadro e suddivisa in diverse mazzette di banconote, oltre ad un dispositivo per il confezionamento sottovuoto e relativi sacchetti in plastica, uguali a quelli che avvolgevano l’hashish sequestrato nell’auto dell’uomo, che è stato arrestato.